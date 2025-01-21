Полицейские прокомментировали штраф за «рахмет» аварийкой на дороге

В департаменте полиции Алматы сообщили, что распространяемая в социальных сетях информация о штрафе, якобы выписанном водителю за включение аварийного сигнала в знак благодарности («рахмет»), не соответствует действительности. Ранее водитель из Алматы записал видео, в котором рассказал, что его якобы оштрафовали за включение аварийного знака в благодарность другому водителю.

- Водитель был привлечен к административной ответственности за создание аварийной ситуации. В полицию поступило обращение через портал «Е-Отиниш» от гражданки, которая сообщила, что водитель минивэна, перестраиваясь из правого ряда в левый на проспекте Назарбаева, создал аварийную ситуацию. В своем заявлении она попросила принять меры в отношении правонарушителя. В ходе разбирательства водитель был установлен и приглашен в местную полицейскую службу. По результатам рассмотрения был составлен административный протокол по статье 606 части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Что касается аварийного сигнала, водитель действительно задал инспектору вопрос о правилах его использования. Однако ответ сотрудника был вырван из контекста, неправомерно представлен в обнародованном видео как причина привлечения к ответственности, что ввело общественность в заблуждение, - рассказали в пресс-службе ведомства.