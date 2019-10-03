Сотрудник конвойного подразделения полиции подозревается в покушении на убийство, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев, сотрудник конвойного подразделения полиции находился в заведении вне рабочее время. - Сотрудник конвойного подразделения находился там в нерабочее время в качестве посетителя. Был он там со своими знакомыми, втроем распивали алкогольные напитки, затем между ними завязался спор. Далее сотрудник полиции совершил особо тяжкое преступление, заведено уголовное дело по статьям 24 УК РК и 99 УК РК "Покушение на убийство". Он сейчас находится под стражей. Нами было проведено служебное расследование в отношении руководителей конвойных подразделений, которые должны были обеспечить надлежащую воспитательную работу среди личного состава. Начальник управления административной полиции был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Потерпевший жив и находится в больнице, - рассказал Серик Суйнбаев. Напомним, 23 сентября в 3.00 в травмпункт городской многопрофильной больницы попал уроженец Сырымского района 1992 года рождения. У него диагностировано проникающее ранение грудной клетки между 5 и 6 ребрами слева. В совершении особо тяжкого преступления подозревается сотрудник полиции,который был помещен в следственный изолятор на два месяца.
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