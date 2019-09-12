Мужчину в неглиже задержать сразу не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы группы mamochki_uralska_vmeste_new в Instagram В департаменте полиции ЗКО рассказали, что на данный момент полицейские устанавливают личность мужчины, который голым разгуливал по площади имени Первого Президента. - При установлении личности будет известно, здоров ли он и состоит ли на учете. После чего будут предприняты соответствующие меры, - пояснили в департаменте полиции ЗКО. Напомним, фото с местным "тарзаном" появилось 11 сентября в группе "Мамочки в Уральске вместе" в Instagram. Пользователи стали активно комментировать снимки. Кто-то даже предположил, что мужчина пришел помыться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.