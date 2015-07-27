Полицейские разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода в Уральске

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ЗКО. Как сообщили в полиции, примерно в 00 часов 40 минут 26 июля неизвестный водитель, управляя автомашиной неустановленной марки, в пути следования по улице Шолохова в восточном направлении напротив здания «Фасад-Оптима» совершил наезд на пешехода-мужчину азиатской внешности. - После наезда водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте аварии, - рассказали в УАП ДВД ЗКО. - Очевидцев, владеющих какой-либо информацией о данном происшестви