Полицейские Уральска дарили женщинам-водителям розы на дороге

7 марта, сотрудники ДПС останавливали женщин-водителей, чтобы поздравить с наступающим 8 Марта и подарить розу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам командира взвода ДПС г. Уральск Айгали КУСПАНГАЛИЕВА, в день предстоящего Международного женского дня сотрудники дорожно-патрульной полиции батальона г. Уральск решили поздравить прекрасную половину человечества. - Всем женщинам желаем здоровья, семейного блага и зеленого света в этом году, - поздравил Айгали КУСПАНГАЛИЕВ. Одна из автоледи подумала, что ее останавливают сотрудники полиции за очередное нарушение. - Я вожу автомобил