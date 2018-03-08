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Происшествия Социум

Полицейские Уральска дарили женщинам-водителям розы на дороге

7 марта, сотрудники ДПС останавливали женщин-водителей, чтобы поздравить с наступающим 8 Марта и подарить розу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам командира взвода ДПС г. Уральск Айгали КУСПАНГАЛИЕВА, в день предстоящего Международного женского дня сотрудники дорожно-патрульной полиции батальона г. Уральск решили поздравить прекрасную половину человечества. - Всем женщинам желаем здоровья, семейного блага и зеленого света в этом году, - поздравил Айгали КУСПАНГАЛИЕВ. Одна из автоледи подумала, что ее останавливают сотрудники полиции за очередное нарушение. - Я вожу автомобил
Кристина Кобина
Полицейские Уральска дарили женщинам-водителям розы на дороге
7 марта, сотрудники ДПС останавливали женщин-водителей, чтобы поздравить с наступающим 8 Марта и подарить розу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам командира взвода ДПС г. Уральск Айгали КУСПАНГАЛИЕВА, в день предстоящего Международного женского дня сотрудники дорожно-патрульной полиции батальона г. Уральск решили поздравить прекрасную половину человечества. - Всем женщинам желаем здоровья, семейного блага и зеленого света в этом году, - поздравил Айгали КУСПАНГАЛИЕВ. Одна из автоледи подумала, что ее останавливают сотрудники полиции за очередное нарушение. - Я вожу автомобиль не так давно. Когда увидела, что меня останавливают,  думала, снова придется платить штраф. А тут такой приятный и неожиданный сюрприз. Нам, женщинам, очень приятно такое внимание, - пояснила девушка. Все женщины-водители благодарили сотрудников за цветы и обещали быть внимательными на дорогах.
Автоледи сотрудники полиции

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