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Социум

Полицейские Уральска разыскивают подозреваемого в мошенничестве (фото, видео)

На мужчину поступило более пяти заявлений от предпринимателей города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщила начальник штаба УП города Уральск Альфия Рахметова, полицейские города разыскивают мужчину, который подозревается в мошенничестве. – Мужчина заходит в продуктовые магазины и ломбарды, дает продавцам 20-тысячную купюру и просит разменять. Ничего не подозревающие продавцы меняют ему деньги, мужчина ловким движением рук оставляет себе несколько купюр и просит разменять еще мельче. Продавцы отвечают, что еще мельче разменять не могут, и тогда мужчина просит обратно свою 20
Арайлым Усербаева
Полицейские Уральска разыскивают подозреваемого в мошенничестве (фото, видео)
На мужчину поступило более пяти заявлений от предпринимателей города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщила начальник штаба УП города Уральск Альфия Рахметова, полицейские города разыскивают мужчину, который подозревается в мошенничестве. – Мужчина заходит в продуктовые магазины и ломбарды, дает продавцам 20-тысячную купюру и просит разменять. Ничего не подозревающие продавцы меняют ему деньги, мужчина ловким движением рук оставляет себе несколько купюр и просит разменять еще мельче. Продавцы отвечают, что еще мельче разменять не могут, и тогда мужчина просит обратно свою 20-тысячную купюру, при этом возвращает стопку мелких купюр, в которой уже не хватает определенной суммы. После этого мужчина спешно покидает помещение. На данный момент к нам поступило около пяти заявлений от предпринимателей города. Точная сумма ущерба еще не известна, - сообщила Альфия Рахметова. В данный момент полицейские города завели уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". – Если вы пострадали от действий данного человека или владеете какой-либо информацией о местонахождении этого мужчины, просим вас немедленно сообщить в УП города Уральск, - добавила Альфия Рахметова.  
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