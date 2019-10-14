Полицейские Уральска разыскивают подозреваемого в мошенничестве (фото, видео)

На мужчину поступило более пяти заявлений от предпринимателей города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщила начальник штаба УП города Уральск Альфия Рахметова, полицейские города разыскивают мужчину, который подозревается в мошенничестве. – Мужчина заходит в продуктовые магазины и ломбарды, дает продавцам 20-тысячную купюру и просит разменять. Ничего не подозревающие продавцы меняют ему деньги, мужчина ловким движением рук оставляет себе несколько купюр и просит разменять еще мельче. Продавцы отвечают, что еще мельче разменять не могут, и тогда мужчина просит обратно свою 20