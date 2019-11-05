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Социум

В Уральске женщину с ребенком подозревают в краже золота из ломбарда (фото, видео)

Женщина с ребенком украли золотое кольцо из ломбарда, который расположен в микрорайоне Женис, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщила начальник штаба УП Уральска Альфия Рахметова, полицейские города разыскивают женщину и мальчика, которые подозреваются в краже. – Подозреваемая с ребенком приходит в ломбард и делает вид, что выбирает украшение. Мальчик, которому на вид около 5-7 лет, в это время роется в сумках других посетителей. В данный момент на женщину поступило заявление от оценщицы ломбарда. Она подозревается в краже золотого кольца. Все эти действия отчетливо записала к
Арайлым Усербаева
В Уральске женщину с ребенком подозревают в краже золота из ломбарда (фото, видео)
Женщина с ребенком украли золотое кольцо из ломбарда, который расположен в микрорайоне Женис, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщила начальник штаба УП Уральска Альфия Рахметова, полицейские города разыскивают женщину и мальчика, которые подозреваются в краже.
– Подозреваемая с ребенком приходит в ломбард и делает вид, что выбирает украшение. Мальчик, которому на вид около 5-7 лет, в это время роется в сумках других посетителей. В данный момент на женщину поступило заявление от оценщицы ломбарда. Она подозревается в краже золотого кольца. Все эти действия отчетливо записала камера видеонаблюдения, которая установлена в здании ломбарда, - рассказала Альфия Рахметова.
В данный момент полицейские города завели уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". – Если вы пострадали от действий этой женщины или владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, просим вас немедленно сообщить в УП города Уральск по телефонам: 102, 921813, 921817, 921804, - добавила Альфия Рахметова.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлено УП г.Уральск    
кража ломбард золото

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