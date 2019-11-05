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Социум В Уральске женщину с ребенком подозревают в краже золота из ломбарда (фото, видео) Женщина с ребенком украли золотое кольцо из ломбарда, который расположен в микрорайоне Женис, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщила начальник штаба УП Уральска Альфия Рахметова, полицейские города разыскивают женщину и мальчика, которые подозреваются в краже. – Подозреваемая с ребенком приходит в ломбард и делает вид, что выбирает украшение. Мальчик, которому на вид около 5-7 лет, в это время роется в сумках других посетителей. В данный момент на женщину поступило заявление от оценщицы ломбарда. Она подозревается в краже золотого кольца. Все эти действия отчетливо записала к