Полицейские ЗКО ответили на обвинения о краже сырья и оборудования подозреваемых в изготовлении наркотиков

Полицейские утверждают, что большая часть наркотиков из лаборатории была ими уничтожена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подпольную нарколабораторию полицейские ЗКО выявили в июле 2020 года. Под лабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в поселке Аксуат Теректинского района. Тогда полицейские изъяли 120 тысяч доз синтетических наркотиков, которые были готовы к отправке. Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков