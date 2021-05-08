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Социум

Полицейские ЗКО ответили на обвинения о краже сырья и оборудования подозреваемых в изготовлении наркотиков

Полицейские утверждают, что большая часть наркотиков из лаборатории была ими уничтожена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подпольную нарколабораторию полицейские ЗКО выявили в июле 2020 года. Под лабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в поселке Аксуат Теректинского района. Тогда полицейские изъяли 120 тысяч доз синтетических наркотиков, которые были готовы к отправке. Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков
Дана Рахметова
Полицейские ЗКО ответили на обвинения о краже сырья и оборудования подозреваемых в изготовлении наркотиков
Полицейские утверждают, что большая часть наркотиков из лаборатории была ими уничтожена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Полицейские ЗКО ответили на обвинения о краже сырья и оборудования подозреваемых в изготовлении наркотиков
Полицейские ЗКО ответили на обвинения о краже сырья и оборудования подозреваемых в изготовлении наркотиков
Подпольную нарколабораторию полицейские ЗКО выявили в июле 2020 года. Под лабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в поселке Аксуат Теректинского района. Тогда полицейские изъяли 120 тысяч доз синтетических наркотиков, которые были готовы к отправке. Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане. В данный момент заканчивается судебное разбирательство по делу. На скамье подсудимых - двое граждан Украины Виталий Малюк и Игорь Дунаевский. На последнем слове Игорь Дунаевский обвинил полицейских в том, что они "растащили оборудование и сырье" и теперь могут самостоятельно заняться изготовлением синтетических наркотиков. Стоит отметить, что публикация собрала в соцсетях множество гневных комментариев в адрес полицейских. Сегодня, 8 мая, начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции ЗКО Алишер Сары ответил на обвинения подсудимых. - Гражданин Дунаевский в своем заявлении утверждает что полицейские - сотрудники по противодействию наркопреступности - наркотики, изъятые в ходе задержания нарколаборатории, не уничтожили, а пустили в ход. По этому поводу хотелось бы заявить, что согласно действующему законодательству, партия наркотиков особо крупного размера подлежит уничтожению по согласованию с прокуратурой, комиссионно, что было сделано 6 августа 2020 года с участием представителей суда, прокуратуры, понятых. У нас имеется видео с уничтожения (видео было продемонстрировано представителям СМИ - прим. автора). Там было изъято свыше 30 кг синтетических наркотиков - мефедрон и пировалерон. Из них был сделан отбор для представления вещественных доказательств в суде - небольшое количество. Остальное было уничтожено. Что касается лабораторного оборудования и изъятых вещественных доказательств - их судьба будет определена судом, - рассказал Алишер Сары. Также он сообщил, что благодаря российским коллегам они узнали о том, что кто-то закупает лабораторные костюмы и стали вести расследование. По поводу заявления Дунаевского отмечу, что люди должны понять, что этим людям светит далеко немалый срок - свыше 20 лет каждому за совершение особо тяжкого преступления. Они приехали из Украины, купили дом в поселке Аксуат Теректинского района и оборудовали там лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. По поводу их заявления, что мы об этом знали, хочу сказать сказать спасибо российским коллегам. От них поступила информация о том, что во время пандемии некие граждане заказали специальный химический комбинезон, что привлекло наше внимание. С сотрудниками КНБ мы  провели работу, проверили информацию. Когда были изготовлены наркотики, мы произвели задержание. На заявление, почему мы их раньше не задержали, могу ответить так: до последнего момента на самом деле мы не знали, что они производят наркотики, нам нужно было в этом убедиться. Мы действовали в соответствии с законодательством, все наши действия были санкционированы судом и прокуратурой. Как только мы убедились, что они производят наркотики, мы задержали их. Сотрудники наши действовали профессионально, не допустили утечки наркотиков на черный рынок, - заявил Алишер Сары. Он также отметил, что было немало комментариев по поводу продажи трамадола и тропикамида в городе. По его словам, это лекарственные препараты и продажа их людям наказывается административно. Однако полицейские регулярно проводят рейды, чтобы пресечь незаконную деятельность. В этом году пять человек были оштрафованы за приобретение этих препаратов, также была оштрафована одна аптека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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