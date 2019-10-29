Полицейские ЗКО рассказали, как выгоняли разгуливающего по площади дикого кабана в Уральске

Со слов участкового, перед ними стояла задача: не применяя табельного оружия, выгнать животное в лесной массив, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как рассказал участковый инспектор управления полиции города Уральск Акылбек Бисенов, 28 октября примерно в 23.00 на пульт 102 поступило сообщение о том, что по парку в районе центра Кадыра Мырза Али бродит дикий кабан. - По данному поводу выехал наряд дорожной патрульной полиции в составе трех человек. Они, не применяя табельного оружия, аккуратно сопроводили его через поселок Старый аэропорт, не препятствуя автотранспорту