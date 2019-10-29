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Происшествия Социум

Полицейские ЗКО рассказали, как выгоняли разгуливающего по площади дикого кабана в Уральске

Со слов участкового, перед ними стояла задача: не применяя табельного оружия, выгнать животное в лесной массив, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как рассказал участковый инспектор управления полиции города Уральск Акылбек Бисенов, 28 октября примерно в 23.00 на пульт 102 поступило сообщение о том, что по парку в районе центра Кадыра Мырза Али бродит дикий кабан. - По данному поводу выехал наряд дорожной патрульной полиции в составе трех человек. Они, не применяя табельного оружия, аккуратно сопроводили его через поселок Старый аэропорт, не препятствуя автотранспорту
Кристина Кобина
Полицейские ЗКО рассказали, как выгоняли разгуливающего по площади дикого кабана в Уральске
Со слов участкового, перед ними стояла задача: не применяя табельного оружия, выгнать животное в лесной массив, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео Как рассказал участковый инспектор управления полиции города Уральск Акылбек Бисенов, 28 октября  примерно в 23.00 на пульт 102 поступило сообщение о том, что по парку в районе центра Кадыра Мырза Али бродит дикий кабан. - По данному поводу выехал наряд дорожной патрульной полиции в составе трех человек. Они, не применяя табельного оружия, аккуратно сопроводили его через поселок Старый аэропорт, не препятствуя автотранспорту, выгнали в лесной массив, - пояснил Акылбека Бисенов. Позже полицейский дополнил, что применять табельное оружие было нельзя, так как было ночное время и кабан ввел себя не агрессивно. Стоит отметить, возраст кабана примерно 1 год, и это первый случай, когда дикое животное забегает на территорию города. Напомним, видео с диким кабаном появилось сегодня, 29 октября в группе zello_zko в социальной сети Instagram. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
дикий кабан

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