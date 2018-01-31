Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Полицейские ЗКО выявили семь «Шаранов», нелегально перевозивших пассажиров

В Западно-Казахстанской области усилился контроль за соблюдением ПДД водителями легковых автомобилей, осуществляющих пассажирские перевозки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в 2017 году на территории области произошло 15 крупных ДТП с участием легковых автомобилей осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе с участием "Шаранов", в которых погибло 35 человек. - За месяц водителями "Шаранов" допущено 212 нарушений правил дорожного движения. Было выявлено семь фактов нелегальных пассажирских перевозок, за ко
gorod
Полицейские ЗКО выявили семь «Шаранов», нелегально перевозивших пассажиров
В Западно-Казахстанской области усилился контроль за соблюдением ПДД водителями легковых автомобилей, осуществляющих пассажирские перевозки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в 2017 году на территории области произошло 15 крупных ДТП с участием легковых автомобилей осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе с  участием "Шаранов", в которых погибло 35 человек. - За месяц водителями "Шаранов" допущено 212 нарушений правил дорожного движения. Было выявлено семь фактов нелегальных пассажирских перевозок, за которые водители были привлечены к адмответственности по статье 463 КоАП РК " Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действии без соответствующих регистрации, разрешении или направлении  уведомления", - рассказали в пресс-службе ведомства. Также полицейские привлекли к ответственности  13 таксистов, которые пользовались телефонами за рулем, 59 - за несоблюдение правил перевозки пассажиров и багажа и пятерых за  управления транспортным средством без документов.
такси пассажироперевозки

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article