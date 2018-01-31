Полицейские ЗКО выявили семь «Шаранов», нелегально перевозивших пассажиров

В Западно-Казахстанской области усилился контроль за соблюдением ПДД водителями легковых автомобилей, осуществляющих пассажирские перевозки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в 2017 году на территории области произошло 15 крупных ДТП с участием легковых автомобилей осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе с участием "Шаранов", в которых погибло 35 человек. - За месяц водителями "Шаранов" допущено 212 нарушений правил дорожного движения. Было выявлено семь фактов нелегальных пассажирских перевозок, за ко