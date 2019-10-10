Полицейские ЗКО застрелили дикого кабана на детской площадке (видео)

Дикое животное забежало в село Переметное района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, вызов в дежурную часть поступил 9 октября в 18.56, где сообщили, что на детской площадке бегает дикий кабан. - На место прибыли двое сотрудников полиции, они пытались выгнать его из населенного пункта, но животное проявило агрессию, после чего один из сотрудников полиции застрелил его из табельного оружия, - пояснили в полиции ЗКО. Полицейские отметили, что в поселок забежали два диких животных, однако один сразу убежал в лес, а втор