Нападение на сотрудников полиции произошло в ночь на 17 мая прошлого года при патрулировании автодороги Бурлин-Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
17 мая, утро, поселок Канай, ЗКО
В мае 2020 года инспекторы областного батальона патрульной полиции вблизи поселка Бурлин остановили
автомашину KIA Sorento с российскими госномерами. В пресс-службе департамента полиции тогда сообщили, что водитель авто не подчинился требованиям полицейских и продолжил ехать в сторону поселка Канай, позже он все же остановился. После чего из машины вышли восемь пьяных человек. Сотрудники полиции потребовали оставаться на местах, однако те напали на них и нанесли им телесные повреждения.
Согласно материалам дела, в тот день в поселке Канай Бурлинского района произошел настоящий боевик с участием жителей района и полицейских. Так, 17 мая в 2.30 Миржан Кунуров в наркотическом опьянении за рулем KIA Sorento вез в салоне Нуржана Хабиева, Азамата Абилова, Гудрата Искендерова, Куанышкалиева, Мукашева и в багажнике - Тимура Сулейменова и Валерия Мелихова. Из всей этой компании трезвым был только Азамат Абилов, все остальные были в алкогольном или наркотическом опьянении.
В тот момент Миржан Кунуров пытался скрыться от патрульного авто, за рулем которого находился старший инспектор Турсунов, а рядом инспектор полиции Кайршаев. И все же в поселке Канай он остановился, а после оскорбил Турсунова. Между ними произошла потасовка.
Полицейский Турсунов отбежал от толпы в сторону и сделал из табельного оружия два предупредительных выстрела в воздух. Это не остановило Кунурова, он направился навстречу к Турсунову с криком: «Стреляй в меня!», сорвал видеожетон с полицейского и ударил его.
Далее все по тем же материалам дела, "полицейский Турсунов испугался, что у него могут отобрать табельное оружие, положил его обратно в кобуру и застегнул ее". В это время Искендеров угоняет патрульное авто, по пути наезжает на Турсунова, который вместе с Кайршаевым пытается остановить его, а потом полицейские убегают от нападавших. Добежать они успевают до здания акимата поселка Канай, где их догнали Абилов, Хабиев, Мелихов, Сулейменов, Кунуров. В это время Кайршаеву удалось убежать, остановить попутное авто и доехать до поста, а Турсунов остался. Его Кунуров, Хабиев, Сулейменов, Мелихов и Абилов "удерживая поочередно за руки, отвели в один из домов поселка Канай", по пути Мелихов ушел домой.
Затем Кунуров схватил Турсунова и повалил на землю, стал душить его рукой. В это время Хабиев сел сверху на Турсунова, а Сулейменов вытащил у него из кобуры огнестрельное оружие и передал его Кунурову. Тем временем участников становится все меньше - Абилов тоже ушел домой.
Охранять Турсунова в доме остались Хабиев и Кунуров, где первый спрятал оружие под матрац. В 4 утра Кунуров ушел, однако по дороге был задержан инспектором полиции Изтлеуовым. Далее полицейские задержали Хабиева и Сулейменова, когда те пытались скрыться, убегая через окна дома.
В итоге суд признал виновными всех подсудимых и назначил наказание:
Миржан Кунуров - ч.2 378 УК РК "Оскорбление представителя власти", ч.1 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти", ч.2 126 УК РК "Незаконное лишение свободы", ч.3 291 УК РК "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" – лишение свободы сроком на шесть лет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Нуржан Хабиев - ч.1 380 УК РК, ч.2 126 УК РК, ч.3 291 УК РК и ч.1 293 УК РК "Хулиганство" – лишение свободы сроком на шесть лет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Тимур Сулейменов - ч.2 126 УК РК и ч.3 291 УК РК – лишение свободы сроком на шесть лет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Валерий Мелихов - ч.1 380 УК РК и ч.2 126 УК РК - лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Гудрат Искендеров – ч.1 380 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" - два года в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, также обязан пройти принудительное лечение от алкоголизма.
Азамат Абилов - ч.2 126 УК РК - 1 год 6 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Стоит отметить, что после происшествия в месенджере WhatsApp распространилось спецсообщение
о нападении на полицейских. Однако информация в нем разнилась с той, которую предоставили полицейские ранее. Тогда же спецсообщение было прокомментировано в департаменте полиции ЗКО. Там сообщили, что данная информация не соответствует действительности.
Между тем, редакция "МГ" направляла официальный запрос, в котором просила руководство департамента полиции уточнить, какая именно информация в спецсообщении не соответствует действительности: что полицейские применяли оружие? Что у полицейских отобрали табельное оружие? Что патрульную машину угнали? Или данное спецсообщение было фейковым? Если так, то откуда у распространителей фейковой информации данные полицейских Турсунова и Кайрлиева и задержанных? Ведь в спецсообщении были указаны имена и фамилии полицейских и задержанных, госномера автомобилей. Задержаны ли распространители фейкового сообщения?
Однако в ведомстве посчитали, что информация
не подлежит разглашению, сославшись на статью 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования".
Между тем, согласно материалам суда, информация, распространившаяся в мессенджерах, соответствовала действительности. Остается загадкой: почему полиция ЗКО пыталась упорно дезинформировать население.
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