О задержании сотрудников правоохранительных органов стало известно из Telegram-канала YEDILOV ONLINE. Видео задержания атырауских полицейских с наркотиками распространилось в соцсетях Фото с сайта stan.kz Кадры задержания были распространены с подписью «Задержаны с наркотическими средствами сотрудники отдела технического надзора Управления административной полиции Департамента полиции Атырауской области Данияр Канатов и Роман Аймагамбетов». На сайте Аtpress.kz сообщили, что в департаменте полиции прокомментировали данный видеоролик. По данным ведомства, 14 февраля сотрудники управления собственной безопасности ДП Атырауской области на автотрассе Атырау-Доссор задержали двоих полицейских областного департамента полиции с запрещенными предметами. - По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК, - проинформировал начальник управления собственной безопасности ДП Атырауской области Ерген Тулемисов.

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