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Социум

Полицейского осудили за фальсификацию документов в Атырау

Суд также лишил его звания лейтенанта полиции, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В суде №2 Атырау вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего патрульного инспектора. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Из материалов дела следует, что инспектор по просьбе знакомого фальсифицировал доказательства по административному делу. Он незаконно составил административный протокол, в котором указал, что последний управлял Toyota Highlander с одним номером 060..., вместо Toyota Highlander с другим номером, зарегистрированном в Грузии. Авто нахо
Арайлым Усербаева
Полицейского осудили за фальсификацию документов в Атырау
Суд также лишил его звания лейтенанта полиции, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Избил сожительницу и повесился: в Атырау полицейских осудили на укрытие преступления
Избил сожительницу и повесился: в Атырау полицейских осудили на укрытие преступления
Иллюстративное фото из архива "МГ" В суде №2 Атырау вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего патрульного инспектора. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Из материалов дела следует, что инспектор по просьбе знакомого фальсифицировал доказательства по административному делу. Он незаконно составил административный протокол, в котором указал, что последний управлял Toyota Highlander с одним номером 060..., вместо Toyota Highlander с другим номером, зарегистрированном в Грузии. Авто находилось на штрафной стоянке за неуплату штрафа в размере более двух миллионов тенге по 108 административным правонарушениям. Тем самым полицейский оказал содействие своему знакомому избежать уплаты штрафа государству. ​Подсудимый вину признал и просил заключить процессуальное соглашение. Суд назначил теперь уже экс-полицейскому наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. ​Также подсудимый лишён специального звания лейтенанта полиции. Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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