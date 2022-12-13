Полицейского осудили за фальсификацию документов в Атырау

Суд также лишил его звания лейтенанта полиции, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В суде №2 Атырау вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего патрульного инспектора. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Из материалов дела следует, что инспектор по просьбе знакомого фальсифицировал доказательства по административному делу. Он незаконно составил административный протокол, в котором указал, что последний управлял Toyota Highlander с одним номером 060..., вместо Toyota Highlander с другим номером, зарегистрированном в Грузии. Авто нахо