Полицейского ЗКО освободили от занимаемой должности из-за ДТП

Об этом стало известно 16 октября на брифинге в департаменте полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 августа в 2.20 на пересечении проспекта имени Н.Назарбаева и улицы Чапаева полицейская машина врезалась в легковушку. После этого стало известно, что полицейский за это заплатил штраф 20 МРП. Командир батальона дорожно патрульной полиции Берик Молдашев отметил, что сотрудник полиции, который допустил ДТП, был освобожден от занимаемой должности. - После этого он переведен на другую должность, не связанную с дорожной безопасностью, - сказал Б