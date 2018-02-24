Полиция Атырау начала проверку после опубликованного видео с наркоманами

Департамент внутренних дел Атырауской области начал проверку по факту видеоролика, на котором двое мужчин принимают наркотические вещества в подъезде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. - По видеоматериалу, опубликованному в социальных сетях 23 февраля, начата проверочная работа, результаты которой будут сообщены позже согласно требованиям ст.201 УПК РК, - рассказала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА. Отметим, что в сети распространилось видео с камеры наблюдения, установленной в подьезде одной из мног