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Социум

Полиция Атырау начала проверку после опубликованного видео с наркоманами

Департамент внутренних дел Атырауской области начал проверку по факту видеоролика, на котором двое мужчин принимают наркотические вещества в подъезде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. - По видеоматериалу, опубликованному в социальных сетях 23 февраля, начата проверочная работа, результаты которой будут сообщены позже согласно требованиям ст.201 УПК РК, - рассказала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА. Отметим, что в сети распространилось видео с камеры наблюдения, установленной в подьезде одной из мног
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Полиция Атырау начала проверку после опубликованного видео с наркоманами
Департамент внутренних дел Атырауской области начал проверку по факту видеоролика, на котором двое мужчин принимают наркотические вещества в подъезде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. - По видеоматериалу,  опубликованному в социальных сетях 23 февраля, начата проверочная работа, результаты которой будут сообщены позже согласно требованиям ст.201 УПК РК, - рассказала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА. Отметим, что в сети распространилось видео с камеры наблюдения, установленной в подьезде одной из многоэтажек. На кадрах двое мужчин сначала закапывают себе в нос капли, судя по всему обладающие наркотическим действием, затем один из мужчин делает себе иньекцию с неизвестным содержимым в паховую зону. По информации полицейских, 4 января житель одного из домов по ул. Махамбета обратился с жалобой на соседа, который периодически употребляет обезболивающие препараты в немедицинских целях. В ходе беседы с мужчиной и его супругой факт подтвердился, после чего участковым инспектором выписано направление в поликлинику по месту жительства для прохождения принудительного лечения от токсикомании. - В поликлинике после выявления инфильтративного туберкулеза легких при содействии участковых инспекторов направляемый срочно госпитализирован в областной противотуберкулезный диспансер. Профилактические работы продолжаются, - сообщили в пресс-службе ДВД. В 2017 году профилактика немедицинского употребления обезболивающих препаратов проводилась участковыми инспекторами УВД г.Атырау согласно утвержденному плану, также обращению граждан в мкр. Привокзальный, Рахат и в домах по ул.Тельмана. Нужно отметить, что обезболивающие препараты, выявляемые во время профилактических работ, не относятся к наркотическим веществам. Всего в прошлом году за отпуск медицинских препаратов без рецепта врача были привлечены к административной ответственности 13 фармацевтов. HBxrBk2K9sQ Видео с сайта www.azh.kz Ерлан ОМАРОВ
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