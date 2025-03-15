Полиция обратилась к казахстанцам насчет смертельной опасности на дорогах

На выезде из Кокшетау образовались огромные пробки из тех, кто, несмотря на смертельную опасность на дороге, все-таки стремился испытать судьбу. Полицейские вовремя закрыли трассы.

В Костанайской области из-за метели и гололеда накануне закрыли сразу две республиканских и четыре областных трассы. На постах осталось стоять свыше 300 грузовых и легковых машин.

Среди застрявших оказался один автобус, ехавший из Кыргызстана в Россию. 51 человека, включая детей и женщин, полицейские отвезли в пункт обогрева. В это время спасатели вызволяли застрявших в заносах путников. Некоторых пришлось вытаскивать из кювета.

На выезде из Кокшетау образовались огромные пробки из тех, кто, несмотря на смертельную опасность на дороге, все-таки стремился испытать судьбу. Полицейские вовремя закрыли трассы.

Синоптики отмечают, капризную погоду принес западный циклон. Пока весна окончательно не вступит в свои права, расслабиться не удастся. Спасатели и полицейские просят не рисковать жизнью и не отправляться в дорогу, игнорируя штормовые предупреждения.

Ранее сообщалось, что в райцентре Актюбинской области водой накрыло временную переправу.



