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Социум

Полиция задержала мужчину, забивавшего лошадь ломом в Атырау

Видео с жестоким убийством животного появилось в сети. Полиция проводит проверку, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео из цеха по забою скота рассылали жители Атырау по WhatsApp. На кадрах видно, как работник цеха забивает лошадь ломом. Несчастное животное после каждого удара пытается встать. В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту уже начато досудебное расследование по статье 316, части 1 УК РК "Жестокое обращение в животными". Работник цеха, расположенного в поселке Береке, установлен и задержан. Напомним, ранее
Дана Рахметова
Полиция задержала мужчину, забивавшего лошадь ломом в Атырау
Видео с жестоким убийством животного появилось в сети. Полиция проводит проверку, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео из цеха по забою скота рассылали жители Атырау по WhatsApp. На кадрах видно, как работник цеха забивает лошадь ломом. Несчастное животное после каждого удара пытается встать. В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту уже начато досудебное расследование по статье 316, части 1 УК РК "Жестокое обращение в животными". Работник цеха, расположенного в поселке Береке, установлен и задержан. Напомним, ранее общественники писали письмо президенту с просьбой пересмотреть законы, касающиеся жесткого обращения с животными. Зоозащитники уверяют, что на сегодняшний день статья о «жестком обращении» практически не работает. Видео редакция "МГ" не размещает по этическим соображениям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
лошадь

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