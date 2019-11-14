Полиция задержала мужчину, забивавшего лошадь ломом в Атырау

Видео с жестоким убийством животного появилось в сети. Полиция проводит проверку, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео из цеха по забою скота рассылали жители Атырау по WhatsApp. На кадрах видно, как работник цеха забивает лошадь ломом. Несчастное животное после каждого удара пытается встать. В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту уже начато досудебное расследование по статье 316, части 1 УК РК "Жестокое обращение в животными". Работник цеха, расположенного в поселке Береке, установлен и задержан. Напомним, ранее