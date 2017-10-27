Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 октября прошла очередная XIV сессия областного маслихата, на которой руководитель управления здравоохранения рассказал о проделанной работе. По словам Каната ТОСЕКБАЕВА, пилотный проект по переходу на электронный формат амбулаторных карт будет запущен в ближайшее время. - Главной целью проекта является разгрузка врачей от бумажной волокиты. Всего в пилотном режиме будут работать четыре области в Казахстане, куда наша тоже вошла. Для начала вести документацию и карты пациентов в электронном формате будут в поликлинике №3 и в Областной больнице. Затем постепенно все медучреждения области откажутся от бумажного варианта, - пояснил Канат ТОСЕКБАЕВ. Однако для того, чтобы перейти на электронный формат, нужен интернет, но он есть далеко не во всех селах. Депутат Катауолла АШИГАЛИЕВ отметил, что деньги на подключение соцобъектов к интернету в области уже были выделены и необходимо разобраться с этим вопросом. - Кто из замов акима области отвечает за подключение к интернету? По каким причинам деньги выделены, а работа не выполнена.? Разберитесь с этим срочно, - заявил депутат. На это заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ пообещал проконтролировать данный вопрос.