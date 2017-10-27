В работе заседании комиссии приняли участие руководители местных и центральных государственных органов, правоохранительной системы, акимы районов, секретарии и депутаты районных маслихатов, представители общественных советов и неправительственных организаций. В заседании обсуждены вопросы качества оказания государственных услуг, соблюдение законодательства в сфере государственной службы и принимаемые антикоррупционные меры. Заместитель Председателя Агентства в своем выступлениисообщил, что в результате реализации мер, предусмотренных в Плане нации «100 конкретных шагов» Главы государства,удалось кардинально изменить облик антикоррупционной политики страны. - В результате проведенной работы существенно сокращены административные барьеры, снижена бытовая коррупция, внедрены принципы прозрачности и подотчетности государственных органов. Вместе с тем, для дальнейшей эффективной реализации антикоррупционной стратегии видится необходимым продолжать модернизацию профильного законодательства, а также совершенствовать и повышать эффективность антикоррупционных мер, - отметил Алик Жаткамбаевич. Он отметил, что любое взаимодействие граждан или бизнеса с госструктурами – это получение госуслуг. Качественное и своевременное оказание госуслуг без административных барьеров является обязанностью каждого услугодателя. Однако, проведенный анализ показал наличие проблемных вопросов в данной сфере, которые требуют своего решения.