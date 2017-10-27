Иллюстративное фото с сайта m-astana.kz На повестку дня участники совещания вынесли три проблемных вопроса, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям при строительстве бизнес-обьектов. В частности, предприниматели пожаловались на несоблюдение сроков согласования эскизов, указание акиматом целевого назначения земельного участка, а также бюрократические проволочки при получении архитектурно-планировочного задания. Так, по утвержденному стандарту предпринимателям при обращении в отдел архитектуры для получения государственной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания» должны предоставлять все документы по принципу «одного окна». Однако технические условия на подключение к инженерным коммуникациям им под разными предлогами субъекты естественных монополий не выдают. - В результате предпринимателям приходится самостоятельно получать технические условия у монополистов или доминирующих субъектов рынка, а это создает дополнительные барьеры и материальные затраты и затягивает время реализации их проектов, - рассказал бизнес-омбудсмен Атырауской области Сарсенбай ЖОЛДЫБАЕВ. По итогам заседания участники решили создать единый реестр региональных проблем предпринимателей и выработать эффективные пути их решения.