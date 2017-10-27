Из материалов дела стало известно, что 23 ноября 1998 года по ул. Куйбышева, 77 в городе Уральск было совершено убийство. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. После чего осуждённый начал избивать своего приятеля. Он бил его в течение часа с небольшими перерывами. После чего задушил его. Затем ему удалось уехать на территорию Российской Федерации. В 2015 году было установлено, что Вербицкий находится в Челябинской области РФ. Там он был неоднократно судим и только после отбытия наказания был экстрадирован. В июле 2017 года он был передан в РК для привлечения к уголовной ответственности. - Суд постановил признать виновным Андрея ВЕРБИЦКОГО в совершении преступления, согласно статье 96 УК РК - "Убийство" (в редакции 1997 года), и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием уголовной исполнительной системы максимальной безопасности, - озвучил приговор судья специализированного межрайонного суда Нурлан ГУБАШЕВ. Осуждённый свою вину признал и в содеянном раскаялся. Приговор не вступил в законную силу.