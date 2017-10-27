Фото из архива "МГ" Администратор ателье вот уже месяц не может найти швей на свое производство. При этом объявления о существующих вакансиях были размещены во всех рекламных ресурсах Атырау – газетах, сайтах, а также группах в социальных сетях. По словам Анастасии МЕДВЕДЕВОЙ, все это время поиски были тщетными. Тогда девушке пришлось обратиться с заявлением в городской центр занятости. - Столкнулась с неприятной ситуацией, как я писала ранее, мне нужна швея! Я обратилась в центр занятости с заявлением. Они прислали мне 3 девушек, причем одна на седьмом и две на восьмом месяце беременности - они издеваются в центре занятости? Зачем их туда-сюда гоняют, все-равно ведь на работу их никто не возьмет. Крик души - прошёл месяц, а я до сих пор без швеи и с потраченными нервами! – пожаловалась работодатель. Как сообщила директор городского центра занятости Гульнар КУСПАНОВА, действительно, на учете по безработице состоят и беременные женщины. - Мы не можем отказать женщине, даже если она беременна. До родов мы обязаны поставить ее на учет, и она будет считаться безработной. После родов мы их уже снимаем с учета. Скорее всего, они встали на учет, когда не были беременные, а пока ждут работу или проходят обучение, таковыми оказываются, - рассказала Гульнар КУСПАНОВА. Также, в центре занятости сообщили, что скоро окончат курсы кройки и шитья 30 швей и 20 закройщиц. Тогда уж проблем с нехваткой кадров в этой сфере точно не будет. Отметим, что в соответствии со статьей 25 Трудового кодекса РК, беременность, наличие детей в возрасте до трех лет, несовершеннолетие дети, инвалидность не могут ограничивать право заключения трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных трудовым кодексом. По требованию указанной категории лиц работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.