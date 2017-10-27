Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель антикоррупционной службы Максат КОЖАБАЕВ также рассказал, что за все время работы их ведомства они провели досудебное расследование по 1350 коррупционным делам. - По результатам анализа стало ясно, что самой коррумпированной сферой в регионе является управление туризма и спорта. Сразу несколько руководителей облспорта были осуждены за незаконные поборы и превышение полномочий. В настоящее время все денежные средства, выделенные на проведение соревнований, осваиваются по назначению, - сообщил Максат КОЖАБАЕВ. Также руководитель антикоррупционной службы отметил, что сейчас в суде на рассмотрении находятся сразу два дела в отношении госслужащих. - В суде рассматривается уголовное дело в отношении сотрудника департамента госдоходов Урналиева, который получил взятку от предпринимателя в размере 101 миллиона тенге. И также в суде находится дело по факту получения взятки руководителем городской ветеринарной станции Лукпановым, - заявил Кожабаев.