Об этом в ходе антикоррупционного форума рассказал руководитель национального бюро по противодействию коррупции ЗКО Максат КОЖАБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель антикоррупционной службы Максат КОЖАБАЕВ также рассказал, что за все время работы их ведомства они провели досудебное расследование по 1350 коррупционным делам. - По результатам анализа стало ясно, что самой коррумпированной сферой в регионе является управление туризма и спорта. Сразу несколько руководителей облспорта были осуждены за незаконные поборы и превышение полномочий. В настоящее время все денежные средства, выделенные на проведение соревнований, осваиваются по назначению, - сообщил Максат КОЖАБАЕВ. Также руководитель антикоррупционной службы отметил, что сейчас в суде на рассмотрении находятся сразу два дела в отношении госслужащих. - В суде рассматривается уголовное дело в отношении сотрудника департамента госдоходов Урналиева, который получил взятку от предпринимателя в размере 101 миллиона тенге. И также в суде находится дело по факту получения взятки руководителем городской ветеринарной станции Лукпановым, - заявил Кожабаев.  