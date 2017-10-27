— Мы пригласили на нашу выставку всех, кто планирует учиться за рубежом в вузах или на образовательных курсах, кто хочет летом поехать по программе Work and Travel. Наши гости из вузов-партнеров представили презентации, в которых подробно рассказали о правилах поступления, необходимых документах, а также разыграли подарки для гостей выставки, —. – Мы решили провести данное мероприятие, потому что наши абитуриенты не знают, какие на самом деле есть возможности у них получить высшее образование. Выставку посетили более 200 человек. Были и студенты, и школьники с родителями, и те, кто просто хочет улучшить свой языковой уровень. В нашем языковом центре создан и активно работает международный отдел. Специалисты отдела оказывают услуги по поступлению в зарубежные вузы. Два раза в год мы организовываем детские языковые курсы в Англии, Чехии, США, Грузии. Важно, что нашим ученикам совершенно необязательно ехать в Астану или Алматы для получения визы, так как мы приглашаем визовые комиссии из стран Европы к нам, в Уральск. За 12 лет существования языкового центра было открыто 8 учебных филиалов, обучено более 10 000 школьников, студентов и молодых специалистов. Обучением занимаются 33 высококвалифицированных педагога.— С компанией «Destination» мы начали сотрудничать только в этом году. Людей, действительно, пришло много, я этого, честно говоря, не ожидал. Мне очень понравилась организация, за это отдельное спасибо сотрудникам «Destination». Я представлял свою презентацию первым, и после неё много людей подходили и интересовались подробностями поступления. От выставки к выставке замечаю, что есть разные категории людей. Одни интересуются образованием, в целом, и, зачастую, у них нет представления о том, чем они хотят заниматься в будущем. Другие, как и многие, кто приходил сегодня, точно знают, по какой специальности они хотят обучаться, кем и где работать. Такие люди задают конкретные вопросы об особенностях образования и проживания в Германии. Я с удовольствием ответил на их вопросы и все подробно рассказал, будучи человеком, который уже 4-й год живёт в Германии. Студентов, которые едут на обучение в наш вуз, с каждым годом становится все больше, и это, безусловно, повод для продолжения сотрудничества с «Destination», — поделился. В рамках подготовки к поступлению в зарубежные вузы в центре оказываются услуги по подготовке к международным экзаменам IELTS и TOEFL, разработке стратегии по успешной сдаче экзамена, предоставляется уникальная возможность прохождения пробных тестов. Также сотрудники Destination готовят школьников к поступлению в Назарбаев Университет , а студентов — к работе в иностранных компаниях.

Языковая школа Destination: Наш профессионализм - гарантия Вашего успеха!

Мы ждем вас: ул. Жукова, 1 ( каб. №310.) Тел.: 8(7112)918-022, 918-020, 8-778-320-54-46 www.destination-school.kz

Новости Компаний.