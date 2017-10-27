Расследованием будет заниматься Абайский отдел полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель отдела ЧС г. Уральск Марлен САРСЕНГАЛИЕВ рассказал, что для установления ущерба и виновных лиц назначен ряд экспертиз. - По факту пожара в клубе "Шале" начато расследование, которым займется Абайский отдел полиции. Отмечу, что для ликвидации пожара нашими сотрудниками была вызвана аварийная газовая служба, которые отключили газ. Проводились ли какие-либо работы газовиками в здании, сейчас сказать не могу, - пояснил Марлен САРСЕНГАЛИЕВ. Напомним, клуб "Шале" загорелся 26 октября. По словам начальника службы пожаротушения, возгорание произошло после хлопка газа. Здание сгорело до тла из-за того, что каркас крыши и вся отделка помещения была выполнена из дерева. Фото Медета МЕДРЕСОВА  