По словам Козыбака КУЛЬБАРАКОВА, на 1 октября 2017 года сумма выданных кредитов в ЗКО составила 157,8 миллиарда тенге, а просроченная задолженность снизилась на 7% и составила 10,4 миллиарда тенге. - На сегодняшний день в области действует 14 филиалов банков второго уровня, 22 филиала 20 страховых компаний, зарегистрировано 9 микрофинансовых организаций и 119 обменных пунктов, - пояснил Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. Со слов директора филиала Национального банка ЗКО, депозиты по сравнению с прошлым годом выросли на 15%. - При этом депозиты физических лиц увеличились на 22%, а юридических лиц снизились на 16%. Доля депозитов физлиц составила 173 миллиарда тенге, а юридических - 25 миллиардов тенге, - рассказал Козыбака КУЛЬБАРАКОВА. - Что касается иностранной валюты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет рост по продаже долларов на 38%, на 46% - евро и 21% - рублей.