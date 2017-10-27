Владелец клуба "Шале" Владимир ОХВАТОВ рассказал, что огонь распространился в здании настолько быстро, что персонал выбежал на улицу, не успев забрать свои личные вещи. - Меня на месте не было, когда сотрудники ТОО "КазТрансГазАймак" приехали планово менять газовый счетчик. Сам счетчик находится у нас в отдельном помещении - котельной. По каким причинам они не перекрыли газовую трубу и сняли счетчик сразу - никому не понятно, однако это и послужило причиной пожара. Когда газовики сняли счетчик, из трубы буквально "долбанул" газ, и только в тот момент они стали кричать: "Где кран? Где улица?", чтобы перекрыть газ. Но пока все это происходило, газ успел заполнить помещение и все вспыхнуло, - рассказал Владимир ОХВАТОВ. Хозяин заведения также отметил, что на момент пожара в здании помимо газовиков находились работники клуба, которые не успели даже спасти свои личные вещи. - Газ расплылся по полу, и пламя поднялось вверх. Люди выбежали на улицу, не взяв с собой даже сумки с документами. Конечно, это не умышленный поджог - это нарушение техники безопасности. Пожарные прибыли вовремя и сработали хорошо, но все видели, что тушить было бесполезно. Первые расчеты прибыли на место в 13.25, а звонок от нас был в 13.17. Когда стали водой заливать сверху, то пламя не угасало, - пояснил Владимир ОХВАТОВ. - Даже когда уже все горело, газовая служба магистральную газовую трубу забили деревяшкой, которую, кстати, до сих пор не поменяли на кран или заглушку. Также Владимир ОХВАТОВ рассказал, что клуб не был застрахован и он теперь надеется на справедливость. - Сажать в тюрьму рабочих "КазТрансГазАймак" нет смысла, но они должны ответить за то, что сгорел мой клуб. Страховки у меня нет, - заключил Владимир ОХВАТОВ. Однако в ТОО "РЦКУ" заявили, что возгорание произошло не из-за утечки природного газа. - Наших слесарей вызвали по заявке - чтобы сменить газовый счетчик. Приехали опытные рабочие, которые знают свою работу и делали все по инструкции. Перед тем как войти в здание, они перекрыли подачу газа на входе. Потом администратор проводила их в котельную, где установлены два котла. Слесари дождались, пока они погаснут, выключили их и преступили к работе, но в это время сзади них что-то начало гореть. Персонал перепугался, и все выбежали. Так как подсобное помещение было деревянным, огонь быстро распространился. Там был огнетушитель, который использовали, но пламя было сильнее и они также вышли на улицу, - прокомментировал и. о. директора ТОО "РЦКУ" г. Уральск Ерлан АХМЕТОВ. - Наши рабочие делали все по инструкции, и возгорание началось не из-за природного газа. Из здания пожарные после уже выносили баллоны с пропаном и даже кислородный баллон. Хотя по технике безопасности они не имели права хранить эти баллоны внутри - это грубейшее нарушение. Со слов Ерлана АХМЕТОВА, когда на место прибыли пожарные, аварийная служба приехала, сделала видимый разрыв трубы и забила его деревяшкой, чтобы грязь и вода туда не попадали.