Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, с 18 по 23 октября состоялась Республиканская VI летняя спартакиада физкультурно-спортивного общества «Динамо». - Там же прошло соревнование МВД по рукопашному бою среди сотрудников правоохранительных органов, силовых и других специальных структур Казахстана, где сотрудник полиции ДВД ЗКО Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ завоевал золотую медаль, - рассказали в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что в столице Туркменистана городе Ашхабаде с 24 по 26 сентября прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, где Темирлан, выступая в весовой категории 74 кг, занял второе место. Также 6-7 октября в Астане прошел V Чемпионат мира по ММА по версии Всемирной ассоциации ММА, где сотрудник ДВД ЗКО завоевал "серебро". Теперь Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ готовится к мировому первенству - Чемпионату мира по боевому самбо, который состоится в г.Сочи Российской Федерации.