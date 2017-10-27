Иллюстративное фото с сайта semyafamily.ru Как сообщает газета, в первом случае 39-летний житель г.Атырау выдал замуж свою 16-летнюю дочь против ее воли за мужчину, который старше ее вдвое. Сам отец - приверженец «салафизма» - уже изначально был намерен выдать свою дочь замуж за одного из своих «братьев-салафитов», поскольку в данном религиозном течении в таких случаях отказы не принимаются. После так называемой свадьбы неравнодушные родственники и соседи сообщили о случившемся в соответствующие органы. В настоящее время несовершеннолетняя школьница по вине своего родного отца была вынуждена перевестись в вечернюю школу. С девочкой работают психологи и теологи центра «ШАПАГАТ». Вторая история завязалась в социальных сетях. Отравленный идеологией салафизма 30-летний житель г.Алматы через социальную сеть "ВКонтакте" познакомился со ученицей 9 класса г.Атырау. Зная, что девочка проявляет интерес к Исламу, мужчина начал вести с ней разговоры о своей деструктивной идеологии, признался в вечной любви и пообещал крепкую семью. Таким образом переписка продолжалась два-три месяца, после чего будущий супруг приехал в Атырау для совершения тайного обряда "никах" с девочкой. Брачную ночь молодожены провели в гостинице, после чего девочка, прогуливая занятия в школе, начинает тайно встречаться с мужем. Тревогу подняли учителя, которые сообщили родителям, что девочка перестала ходить в школу. - К этому времени так называемый «муж» несовершеннолетней школьницы, три раза произнеся слово «талак», то есть "развод", собрался и уехал обратно в Алматы. К сожалению, родители не обжаловали данную ситуацию в правоохранительных органах, девочка же поступила в один из колледжей Атырау. После работы с психологом и теологом девочка кардинально изменила свои религиозные взгляды и стала сторонницей идей ханафимазхаба, - рассказал руководитель управлении по делам религии Атырауской области Кайролла КОШКАЛИЕВ.