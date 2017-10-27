Сегодня, 27 октября, в палате предпринимателей "Атамекен" обсудили изменения в законе об установке КПУ на АЗС и нефтебазах. Со слов начальника отдела палаты НПП РК «Атамекен» Эльмиры УТЕШЕВОЙ, в 2016 году в закон производства и оборота нефтепродуктов было внесено изменение. - Производители нефтепродуктов должны будут установить на своих объектах контрольные приборы учета, а с 2018 года - все владельцы нефтебаз и автозаправочных станций. В связи с этим возникли проблемы с установкой таких приборов, так как это привело к большим финансовым затратам у мелких АЗС. Национальная палата предпринимателей РК совместно с топливной организацией внесли предложение о том, чтобы отменить или отсрочить установку контрольных приборов учета. На данный момент этот вопрос решается на уровне правительства РК, -рассказала Эльмира УТЕШЕВА. Как стало известно, контрольные приборы учета необходимо установить для того, чтобы не было воровства нефтепродуктов и «серых схем» реализации товара. - Контрольные приборы учета, которые будут установлены к каждому резервуару, в онлайн-режиме будут передавать информацию о количестве приобретенного или реализованного топлива в органы госдоходов, - отметила Эльмира УТЕШЕВА. Директор ТОО «Нефтэк» Асылбек НУПОВ рассказал, что их сеть АЗС установила такие приборы учета. - Наша компания сделала очень капиталоемкие затраты для установки КПУ как по нефтебазе, так и по всем АЗС. В тестовом режиме была проведена техническая работа. На сегодняшний день АЗС показала, что все работает в штатном режиме. Можно сказать, что установка КПУ никак не повлияла на себестоимость реализации продукции, - пояснил Асылбек НУПОВ. Директор по маркетингу АО «Конденсат» Андрей БАЕВ заявил, что мнения всех производителей нефтепродуктов ЗКО схожи. - Наша компания одна из первых установила КПУ как на производственном объекте, как и на нефтебазе. Потратили на это огромные деньги. Мы должны соблюдать прозрачность реализации топлива. После установки КПУ ни у кого не возникнет вопросов. Сейчас нас этой возможности лишают. Моя точка зрения такова, что процесс нужно доводить до конца или же для нас должна быть какая-то компенсация, потому что мы все затраты произвели и оборудование установили. Для нас никакой рассрочки не было, и почему мы становимся в неравные условия с другими участниками рынка, - отметил Андрей БАЕВ. Однако директор ТОО «Цетан Батыс» Акмалиев заявил, что у их компании нет средств на установку дорогостоящих приборов. - Если есть возможность у государства помочь нам, бизнесменам, то мы, конечно, будем за. На данный момент у нас нет таких средств и нет такой возможности. У меня 15 резервуаров, мне предложили установить приборы за 100 миллионов, - пояснил Акмалиев.