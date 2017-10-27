Неизвестного мужчину на автомашине марки "Ауди" задержали возле старого христианского кладбища. В чем подозревается мужчина, пока неизвестно. Полицейские от комментариев отказались. Известно лишь, что задержание производили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО с участием спецназа. В пресс-службе ДВД ЗКО, информацию по задержанию пообещали предоставить утром 28 октября. Другие подробности выясняются.