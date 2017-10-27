Президент поручил обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Акорды". Фото с сайта sputniknews.kz В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. 2. Правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года; принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера. 3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования. Кроме того, для удобства пользователей было создано приложение qazlatyn.kz, при помощи которого текст, набранный на кириллице, можно перевести на латиницу. Приложение доступно можно скачать на App Store. Пользователи Android могут установить приложение при помощи Google Play.