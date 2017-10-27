Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ, в регионе сейчас не хватает 207 врачей. - 154 специалиста нам нужно в городские медучреждения и 53 в района. Нам нужны врачи общей практики, акушеры-гинекологи, кардиологи, анестезиологи, травматологи и другие. Проблему кадрового дефицита мы решаем путем переподготовки наших специалистов, обучения студентов за счет бюджета, которые в будущем должны отработать в области 5-7 лет и привлечения врачей из других регионов. В этом году к нам приедут 86 специалистов, 43 из которых уже прибыли и 31 устроены на работу в села, - рассказал Канат ТОСЕКБАЕВ. Также руководитель облздрава отметил, что повышение квалификации и переподготовка кадров с сентября этого года ведется в Уральске на базе учебно-клинического центра, куда приезжают врачи для проведения мастер-классов и преподают специалисты с большим опытом.