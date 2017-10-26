Как рассказала старший инспектор МПС УВД г.Уральска Динара АБУЛКАЛИКОВА, при патрулировании дачных массивов на территории между поселком Зачаганск и Деркул были задержаны двое подозрительных мужчин. - Как выяснилось позже, они были задержаны полицейскими на лошадях. Подозреваемые пытались украсть котлы для системы отопления в недостроенном здании, расположенном между поселком Зачаганск и Деркул. На месте были изъяты инструменты, при помощи которых они пытались срезать котел. А под поликом автомобиля "ВАЗ-2110" был обнаружен шприц предположительно с наркотическим веществом, - пояснила Динара АБУЛКАЛИКОВА. По данному факту назначен ряд экспертиз. Ведется расследование.