Об этом сообщили организаторы регионального конкурса в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. Проект «100 новых лиц Казахстана» был запущен для привлечения внимания общества к истории современников. 18 октября на сайте 100esim.el.kz стартовало народное онлайн-голосование, где каждый казахстанец может проголосовать за достойного на его взгляд кандидата. Всего из Атырауской области было принято 136 заявок, из них отбор прошли 53 кандидата, из этого числа республиканская комиссия выбрала лишь шестерых претендентов. Среди них – руководитель ОО «Атырау. Маленькая страна» Ерлан КУМИСКАЛИЕВ, занимающийся реабилитацией детей с повреждением головного и спинного мозга, директор Атырауского областного филиала Национального Паралимпийского комитета Бауыржан ТАХАУОВ, взрастивший чемпионов по волейболу сидя, Ербол ПАЛЖАНОВ, преподаватель Атырауского областного Казахско-турецкого лицея, чьи ученики являются многократными победителями республиканских и международных олимпиад. Для участия в проекте было необходимо подать заявку на сайте 100esim.el.kz, заполнив соответствующую форму. По словам организаторов регионального отборочного конкурса, анкеты заполняли даже домохозяйки – кто-то неправильно заполнял форму, кто-то заполнил не все пункты анкеты. - Эта инициатива направлена на решение трех задач: показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан, создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников, создать не только общенациональные, но и региональные проекты, - рассказала главный менеджер проектного офиса «Рухани жангыру» в Атырауской области Орынтай БИМАНОВА. Отметим, что голосование за претендентов продлится до 10 ноября.