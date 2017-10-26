В 16.15 пожар в клубе "Шале" был полностью ликвидирован, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, в тушении клуба было задействовано 19 единиц техники. - Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 16.15. В тушении были задействованы 65 человек личного состава. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе ведомства. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Напомним, клуб "Шале" загорелся 26 октября. По словам начальника службы пожаротушения, возгорание произошло после хлопка газа. Здание сгорело до тла из-за того, что каркас крыши и вся отделка помещения была выполнена из дерева.