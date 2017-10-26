Нового руководителя представил аким области Нурлан НОГАЕВ в ходе актива. Глава региона пожелал ему успехов на новом месте, а также выразил уверенность, что в сфере культуры региона произойдут качественные изменения. 45-летний Салмат Сабыр окончил Костанайский Государственный Универсистет, а также Атырауский Государственный Универсистет им.ХДосмухамедова, имеет дипломы филолога и экономиста. Прошел трудовой путь от сельского учителя до руководителя пресс-службы акимата Атырауской области. Работал собственным корреспондентом ряда республиканских каналов в Атырау, старшим редактором дирекции корпунктов информационных программ РТРК "Казахстан", а также журналистом-координатором департамента печатных и электронных ресурсов АО "Казагромаркетинг". Саламат Сабыр награжден нагрудными знаками "Лучший работник СМИ", "25-лет Независимости Казахстана".