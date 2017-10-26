Ярмарка государственных услуг, впервые организованная агентством по делам госслужбы, прошла в казахском драматическом театре. Ее цель - оказание консультативной помощи и пропаганда электронного формата оказания государственных услуг. В фойе театра были расставлены баннеры, и столы, за которыми сидели представители тех государственных учреждений, куда больше всего обращаются граждане. Это отдел архитектуры, ЖКХ, центр занятости, управление образования, здравоохранения и другие. Представители всех этих ведомств рассказывают, какие услуги они могут оказать на месте, а какие можно получить на портале электронного правительства. Среди услуг, кстати, есть совершенно новые. - Добавилась новая услуга «Регистрация согласия или отзыва от согласия прижизненного добровольного пожертвования частей тканей и органов после смерти в целях трансплантации». Это новый вид услуги, он был внедрен в 2016 году. Пока желающих очень мало, если население не знает, то можно прийти в регистратуру своей поликлиники и написать заявление, - рассказывает заместитель директора городской поликлиники №3 Алия ЖАЛЕЛОВА. Достаточно долго за консультацией к специалистам никто не подходил, затем в фойе стали появляться люди, подходить к столам и задавать вопросы. - Государственным органам нужно принять активное участие в пропаганде электронного правительства, так как по результатам общественного мониторинга, который проводится ежегодно, население слабо информировано о возможностях электронного портала, - говорит руководитель управления государственных услуг департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Бауыржан ИБРАШЕВ. Организаторы рассказали, что в некоторых районах доля электронных государственных услуг не превышает и 2%, а все потому, что нет технических возможностей. Как стало известно, удельная доля оказываемых услуг в западном регионе составляет всего лишь 41%.