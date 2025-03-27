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Социум

Поликлиника Уральска вошла в рейтинг лучших в стране

В рейтинг лучших медицинских учреждений страны вошли научные центры, многопрофильные стационары для взрослых и детей, родильные дома, онкоцентры, диспансеры и районные больницы.
Кристина Кобина
Поликлиника Уральска вошла в рейтинг лучших в стране

Список лучших медучреждений составил Национальный научный центр имени Салидат Каирбековой по итогам 2024 года. Специалисты оценили 772 учреждения, включая государственные больницы и частные клиники, работающие в рамках ГОБМП и ОСМС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. 

В рейтинг лучших медицинских учреждений страны вошли научные центры, многопрофильные стационары для взрослых и детей, родильные дома, онкоцентры, диспансеры и районные больницы. Оценка проводилась по 14 клиническим показателям, наличию аккредитации и числу обоснованных жалоб.

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Среди научных центров лучшими стали:

  1. Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии (Алматы);
  2. Национальный научный центр хирургии имени Сызганова (Алматы);
  3. Национальный научный медицинский центр (Астана).

Среди многопрофильных стационаров для взрослых:

  1. Многопрофильная больница №1 (Караганда);
  2. Городская многопрофильная больница города Конаев;
  3. Городская многопрофильная больница №2 (Астана).

Среди детских стационаров:

  1. Детская городская клиническая больница №2 (Алматы);
  2. Многопрофильная областная детская больница (Кызылординская область);
  3. Многопрофильная детская больница (Караганда).

Среди роддомов лучшими стали:

  1. Городской перинатальный центр №2 (Алматы);
  2. Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии (Алматы);
  3. Центр перинатологии и детской кардиохирургии (Алматы).

Среди онкологических центров:

  1. Алматинский онкологический центр;
  2. Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии (Алматы);
  3. Восточно-Казахстанский областной центр онкологии и хирургии.

Лучшими центрами фтизиопульмонологии назвали:

  1. Национальный научный центр фтизиопульмонологии (Алматы);
  2. Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр;
  3. Жамбылский областной центр фтизиопульмонологии.

Среди центров психического здоровья лучшими стали:

  1. Республиканский научно-практический центр психического здоровья (Алматы);
  2. Центр психического здоровья (Алматы);
  3. Областной центр психического здоровья (Туркестанская область).

Среди городских поликлиник лидируют:

  1. Республиканский центр первичной медико-санитарной помощи (Астана);
  2. Городская поликлиника №17 (Алматы);
  3. Городская поликлиника №4 (ЗКО);
  4. Многопрофильная клиника Sofie Medgroup (Актау);
  5. Поликлиника №3 (Павлодар).

Лучшими районными больницами стали:

  1. Абайская районная больница (ВКО);
  2. Айтекебийская районная больница (Актюбинская область);
  3. Хромтауская районная больница (Актюбинская область).

Рейтинговая оценка проводится с 2023 года по обновлённой методике, учитывающей профили медицинской помощи на региональном и республиканском уровнях. Полный рейтинг доступен на сайте Национального научного центра.

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