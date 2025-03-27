Поликлиника Уральска вошла в рейтинг лучших в стране

В рейтинг лучших медицинских учреждений страны вошли научные центры, многопрофильные стационары для взрослых и детей, родильные дома, онкоцентры, диспансеры и районные больницы.

Список лучших медучреждений составил Национальный научный центр имени Салидат Каирбековой по итогам 2024 года. Специалисты оценили 772 учреждения, включая государственные больницы и частные клиники, работающие в рамках ГОБМП и ОСМС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В рейтинг лучших медицинских учреждений страны вошли научные центры, многопрофильные стационары для взрослых и детей, родильные дома, онкоцентры, диспансеры и районные больницы. Оценка проводилась по 14 клиническим показателям, наличию аккредитации и числу обоснованных жалоб.

Среди научных центров лучшими стали:

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии (Алматы); Национальный научный центр хирургии имени Сызганова (Алматы); Национальный научный медицинский центр (Астана).

Среди многопрофильных стационаров для взрослых:

Многопрофильная больница №1 (Караганда); Городская многопрофильная больница города Конаев; Городская многопрофильная больница №2 (Астана).

Среди детских стационаров:

Детская городская клиническая больница №2 (Алматы); Многопрофильная областная детская больница (Кызылординская область); Многопрофильная детская больница (Караганда).

Среди роддомов лучшими стали:

Городской перинатальный центр №2 (Алматы); Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии (Алматы); Центр перинатологии и детской кардиохирургии (Алматы).

Среди онкологических центров:

Алматинский онкологический центр; Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии (Алматы); Восточно-Казахстанский областной центр онкологии и хирургии.

Лучшими центрами фтизиопульмонологии назвали:

Национальный научный центр фтизиопульмонологии (Алматы); Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр; Жамбылский областной центр фтизиопульмонологии.

Среди центров психического здоровья лучшими стали:

Республиканский научно-практический центр психического здоровья (Алматы); Центр психического здоровья (Алматы); Областной центр психического здоровья (Туркестанская область).

Среди городских поликлиник лидируют:

Республиканский центр первичной медико-санитарной помощи (Астана); Городская поликлиника №17 (Алматы); Городская поликлиника №4 (ЗКО); Многопрофильная клиника Sofie Medgroup (Актау); Поликлиника №3 (Павлодар).

Лучшими районными больницами стали:

Абайская районная больница (ВКО); Айтекебийская районная больница (Актюбинская область); Хромтауская районная больница (Актюбинская область).

Рейтинговая оценка проводится с 2023 года по обновлённой методике, учитывающей профили медицинской помощи на региональном и республиканском уровнях. Полный рейтинг доступен на сайте Национального научного центра.