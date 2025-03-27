Поликлиника Уральска вошла в рейтинг лучших в стране

Список лучших медучреждений составил Национальный научный центр имени Салидат Каирбековой по итогам 2024 года. Специалисты оценили 772 учреждения, включая государственные больницы и частные клиники, работающие в рамках ГОБМП и ОСМС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В рейтинг лучших медицинских учреждений страны вошли научные центры, многопрофильные стационары для взрослых и детей, родильные дома, онкоцентры, диспансеры и районные больницы. Оценка проводилась по 14 клиническим показателям, наличию аккредитации и числу обоснованных жалоб.
Среди научных центров лучшими стали:
- Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии (Алматы);
- Национальный научный центр хирургии имени Сызганова (Алматы);
- Национальный научный медицинский центр (Астана).
Среди многопрофильных стационаров для взрослых:
- Многопрофильная больница №1 (Караганда);
- Городская многопрофильная больница города Конаев;
- Городская многопрофильная больница №2 (Астана).
Среди детских стационаров:
- Детская городская клиническая больница №2 (Алматы);
- Многопрофильная областная детская больница (Кызылординская область);
- Многопрофильная детская больница (Караганда).
Среди роддомов лучшими стали:
- Городской перинатальный центр №2 (Алматы);
- Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии (Алматы);
- Центр перинатологии и детской кардиохирургии (Алматы).
Среди онкологических центров:
- Алматинский онкологический центр;
- Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии (Алматы);
- Восточно-Казахстанский областной центр онкологии и хирургии.
Лучшими центрами фтизиопульмонологии назвали:
- Национальный научный центр фтизиопульмонологии (Алматы);
- Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр;
- Жамбылский областной центр фтизиопульмонологии.
Среди центров психического здоровья лучшими стали:
- Республиканский научно-практический центр психического здоровья (Алматы);
- Центр психического здоровья (Алматы);
- Областной центр психического здоровья (Туркестанская область).
Среди городских поликлиник лидируют:
- Республиканский центр первичной медико-санитарной помощи (Астана);
- Городская поликлиника №17 (Алматы);
- Городская поликлиника №4 (ЗКО);
- Многопрофильная клиника Sofie Medgroup (Актау);
- Поликлиника №3 (Павлодар).
Лучшими районными больницами стали:
- Абайская районная больница (ВКО);
- Айтекебийская районная больница (Актюбинская область);
- Хромтауская районная больница (Актюбинская область).
Рейтинговая оценка проводится с 2023 года по обновлённой методике, учитывающей профили медицинской помощи на региональном и республиканском уровнях. Полный рейтинг доступен на сайте Национального научного центра.