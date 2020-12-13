Иллюстративное фото из архива "МГ" Полицейские Актюбинской области говорят, что квартирные воры постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения, используют современную технику, мобильную и радиосвязь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и запорных устройств. Для проникновения используют различные способы: взламывают двери, проникают через форточки, окна, балконы, подбирают ключи к замкам. По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года на территории Актюбинской области зарегистрировано 570 квартирных краж. Зачастую кражи из квартир совершаются путем свободного доступа, которые в основном раскрываются в дежурные сутки. По итогам 11 месяцев за совершение квартирных краж задержаны 153 человека. По городу оборудовано камерами видеонаблюдения – 6849 многоэтажных жилых домов, 11810 жилищ граждан взяты под охрану частных охранных организаций. Департамент полиции предупреждает как обезопасить квартиру и дома от воров: 1. По возможности установите решетки на все остекленные конструкции (окна, балконы, лоджии). Эффективны для защиты и металлические ролл-ставни. 2. Входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться. 3. Установите прочные двери. Замков должно быть не менее двух, и желательно разных систем. 4. Установите на площадке общую металлическую или решетчатую дверь. 5. Все выходы на чердак, лифтовое помещение, на крышу должны иметь надежные петли и замки. 6. Подъезд должен иметь полное освещение - во время кражи воры гасят свет и пользуются фонариками. 7. Вынимайте или поручайте родственникам, друзьям, соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, если вы покидаете квартиру надолго. 8. Соседей, с которыми поддерживаются хорошие отношения, необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости. 9. По возможности оборудуйте подъезд камерами наблюдения. 10. Знайте, что преступники, чаще всего, проверяют наличие хозяев в квартире, звоня в дверь и задавая вопросы. Сообщайте в полицию обо всех подозрительных визитерах, бесцельно шатающихся по подъезду лицах, незнакомых людях, выносящих вещи из вашего подъезда, постарайтесь запомнить приметы таких людей, номер их автомашины и сообщить это прибывшему наряду полиции.