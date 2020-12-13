Иллюстративное фото из архива "МГ" Патрульные полицейские Атырауской области проводят работу по выявлению нарушений правил дорожного движения, в частности, подделки государственных регистрационных знаков автомобилей. Так, с начала года атырауские полицейские привлекли к ответственности 24 водителя за управление автомашинами с подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками, либо оборудованными устройствами и материалами, позволяющими видоизменить или скрыть номера. – Вечером 21 ноября в пригородном селе Геолог сотрудники полиции остановили автомобиль марки Toyota Camry с российским номером. При проверке выяснилось, что госномер является поддельным. В результате 24-летнего водителя - жителя Атырау - привлекли к административной ответственности по статье 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Впоследствии суд лишил его водительских прав на один год. Кроме того, санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 20 месячных расчётных показателей, - уточнил командир батальона патрульной полиции Нурлан Сарсенбаев.