Фото с социальных сетей В столице прошла церемония награждения победителей с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева и главы президиума НПП «Атамекен». Конкурс проходил по четырем основным номинациям: «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» и «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары иили сельскохозяйственную продукцию». Итак, среди субъектов среднего предпринимательства сильнейшим в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» стало наше ТОО «СКФ Отделстрой», которое занимается строительством жилых и производственных зданий. Возглавляет предприятие член совета деловых женщин Валентина Михно, чей опыт в стройиндустрии насчитывает более 40 лет и не раз отмечался самыми высокими наградами республиканского уровня. Лауреатом специальной премии «Іскер» стало ТОО «ТМК — Казтрубпром», специализирующееся на нарезке резьбовых соединений на обсадных и насосно-компрессорных трубах. Среди дипломантов конкурса на соискание премии СНГ за достижение в области качества продукции и услуг 2019 года в номинации «Производство продукции производственного назначения» - наша Уральская торгово-промышленная компания. В этом году предприятия ЗКО оказались на высоте, демонстрируя мощь, конкурентоспособность и постоянное совершенствование. В преддверии Дня Независимости — это хороший стимул рабочим коллективам. Успехов и достижения более высоких показателей!