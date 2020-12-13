По данным РГП "Казгидромет", 14 декабря в Уральске ожидается малооблачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 10 градусов ниже нуля, ночью -17. Ясную погоду без осадков и 3 градуса ниже нуля днем прогнозируют синоптики в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза. В Актобе ожидается переменная облачность, днем -12, ночью -19. В Актау малооблачно, днем +3, ночью -8.