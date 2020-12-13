Желающие задали вопросы кандидатам. Камидолла Ирменов – известный в регионе представитель медицинской общественности. Много лет труда отдав работе в системе здравоохранения, сейчас он занимается подготовкой кадров, возглавляя Высший медицинский колледж. Поэтому он отвечал на вопросы касательно медицины, в частности о вакцинации от коронавирусной инфекции, работе медиков и в целом о ситуации по пандемии. Пользуясь случаем, он призвал собравшихся беречь себя и своих близких, соблюдать режим самозащиты. Отвечая на вопрос по вакцинации от COVID-19, Камидолла Мутиголлаевич рассказал, что ученые Казахстана занимаются созданием отечественного препарата, и первые пробы уже проводятся. Соседняя Россия также говорила о возможности выделения вакцины, которая уже прошла апробацию. В будущем году власти начнут делать прививки, начав в первую очередь с тех, кто находится на первом плане в борьбе с КВИ, кто чаще подвержен риску заражения. Это – медики, полицейские, военные, пациенты группы риска и т.д.Мурат Джакибаев – один из активных и успешных предпринимателей Приуралья, который имеет разноплановый бизнес и обеспечивает работой, а значит и доходом, несколько сотен семей области. Он уже избирался депутатом и городского, и областного маслихатов, зарекомендовал себя перед избирателями и имеет доверие у западноказахстанцев. Мурат Урынбаевич знает о многих проблемах региона не понаслышке, участвует в их актуализации перед исполнительной властью, поэтому сумел ответить на вопросы касательно благоустройства городских улиц и дворов, экологии региона и других. Одна жительница Зачаганска, проживающая в районе Уральской птицефабрики, посетовала на ужасный запах от предприятия, который исходит в летнее время. Ей ответили, что отправят запрос на фабрику о принятии мер.Сейчас Мурат Джакибаев возглавляет Региональный совет Палаты предпринимателей «Атамекен». Он также поделился о работе Регсовета и пригласил владельцев бутиков обращаться при необходимости. Позже кандидаты прошлись по бутикам и торговым рядам, беседуя с пришедшими в этот день посетителями. В этот день здесь было многолюдно, как раз на площади перед торговым домом шла воскресная сельскохозяйственная ярмарка. Поэтому кандидаты сумели рассказать о предвыборной программе партии не только посетителям бутиков, но и тем, кто в эти минуты пришел за овощами, картошкой и мясом. Представители Молодежного крыла областного штаба в ходе экспромт-встречи распространили листовки с краткой информацией о предвыборной платформе и призывами голосовать 10 января за партию «Nur Otan». Выбор 2021 Оплачено из средств Избирательного фонда Западно-Казахстанской области партии «Nur Otan»