Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев в составе рабочей группы ознакомился с работой Кушумского центра оказания специальных социальных услуг. Здесь содержатся дети с ограниченными возможностями здоровья, которые требуют специального внимания и лечения. Центр стационарного типа, предназначен для круглосуточного постоянного проживания детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями. При плановой мощности 70 койко-мест оказывает услуги 54 услугополучателям, из них 16 - учащиеся по школьным программам. В двух корпусах здания центра расположены административный отдел, две столовые, спальные комнаты и карантинная палата на четыре койко-мест для вновь поступивших получателей услуг, специализированные кабинеты физиопроцедур, лечебной физической культуры, психолога, логопеда, диетической сестры, четыре кабинета учителей-дефектологов и процедурный кабинет, работают специалисты по социальной работе, культорганизатор и парикмахер. Для организации досуга детей действуют спортивный, сенсорный, игровые залы, кабинет трудотерапии. На территории центра также находится баня, прачечная, здание огорожено плодово-ягодными насаждениями. Во время визита особое внимание было уделено качеству оказания специальных социальных, медицинских услуг и реабилитационных мероприятий, оснащенности центра необходимым оборудованием. В ходе беседы с воспитанниками центра, жалоб и заявлений на условия проживания не поступило. По итогам визита председатель агентства дал положительную оценку работе центра.