Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным управления миграционной службы ДП Актюбинской области, в этом году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в регион прибыло свыше 18 тысяч иностранцев, из них из стран дальнего зарубежья - около 600, остальные из СНГ. Для легализации трудовой деятельности иммигрантов выдано свыше семи тысяч разрешений, в результате чего в доход государства поступило 107 млн 530 тысяч тенге. – В настоящее время лица, принимающие у себя иностранных граждан, должны зарегистрировать их в миграционной службе. Однако и здесь имеются нарушения. За нарушение законодательства физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства, привлечены – 621 гражданин Казахстана. За привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства привлечено 68 работодателей. Вместе с тем подразделениями миграционной службы установлено местонахождение 280 должников и неплательщиков алиментов, - сообщили в миграционной полиции.