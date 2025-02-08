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Происшествия Социум

Полтонны рыбы незаконно выловили в Атырауской области

Полицейские остановили мотоцикл с санями, в котором находились четверо мужчин. При осмотре обнаружили 530 килограмм незаконно выловленной рыбы.
Кристина Кобина
Полтонны рыбы незаконно выловили в Атырауской области

В Атырауской области с 1 по 28 февраля проходит широкомасштабное ОПМ «Браконьер», направленное на защиту природных ресурсов от незаконного вылова и оборота.

— Во время рейда на побережье Каспийского моря вблизи села Жанбай Исатайского района, полицейские остановили мотоцикл с санями, в котором находились четверо мужчин. При осмотре обнаружили 530 килограмм незаконно выловленной рыбы частиковых видов, упакованной в 10 мешков. У задержанных также изъяли два ножа и два радиоприемника, — говорится на сайте polisia.kz.

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Всю рыбу передали в специализированный цех «Тілекші». По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. 

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