Сегодня, 21 мая, на площади Абая задержали участников митинга и журналистов, освещавших событие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 9aULedk6Yws   С утра 21 мая площадь Абая была перекрыта, на Арбате неожиданно исчезли даже лавки. Многие улицы частично были перекрыты. По улице Ж. Молдагалиева были припаркованы автобусы и "Газели", которые, вероятно, были сняты с маршрутов. На их лобовых стеклах красовались таблички с номерами маршрутов. В это же время полицейские по несколько человек ходили по улицам, то и дело уводя прохожих под руки в автобус. Тем не менее на площади наблюдалось необычное для субботы скопление народа, но полицейских и сотрудников в штатском было гораздо больше. Как только кто-то из людей начинал что-то говорить, полицейские, не объясняя причин, уводили человека под руки в автобус. - В 82 года меня нищета заставила выйти сюда - на площадь. Народ нищий, пусть все знают, - возмущенно говорила бабушка. Однако тут же к ней подошли полицейские, они стали ей о чем-то говорить, после чего женщина отошла в сторону. Через некоторое время около клумбы другая женщина с планшетом пыталась пройти к центру площади, но полицейские не пропускали ее. Она стала громко кричать. - Объясните, по какой причине вы не пропускаете меня, - говорила женщина, снимая сотрудников на планшет. После этого к ней ринулись полицейские, она стала сопротивляться, сотрудники органов буквально волоком тащили ее по проспекту к автобусу. В то время как сотрудники ДВД ЗКО отвлеклись, на площадь разом вышли несколько десятков человек. Они стали возмущаться, по какой причине им нельзя там находиться. Полицейские, не представляясь и не объясняя причин, стали уводить людей в автобусы. Тех, кто сопротивлялся, тащили волоком. Не стал исключением и пожилой мужчина, который на требование пройти к автобусу ответил отказом. Стражи правопорядка тащили его к автобусу за руки и ноги. После этого полиция начала задерживать всех подряд, кто находился на площади и вблизи нее, в том числе журналистов, операторов и фотокорреспондентов, также не объясняя причин. Работников СМИ посадили в отдельный автобус и вместе с другими задержанными, которых везли на двух других автобусах, доставили в УВД г. Уральск, причем под сопровождением сотрудников дорожной полиции. Оттуда журналистов привезли в ДВД ЗКО. В итоге около получаса ушло на только на езду из одного здания в другое. В автобусе с журналистами была молодая девушка, которая, как она рассказала, в это время вышла на работу из офиса и шла мимо. - Я индивидуальный предприниматель, вышла из офиса, он находится рядом с площадью. Я просто шла мимо, - объясняла она сотрудникам органов. Однако сотрудники не разбирались, кто куда шел. Забирали всех подряд. Из здания ДВД ЗКО корреспондентов выпустили примерно через полтора часа, да и то только после того, как туда пришли представители областного акимата. Полицейские так и не соизволили сообщить, на каком основании и за что были задержаны работники СМИ. Несмотря на устранение всех беспорядков, все подъезды к площади Абая на 15.00 остаются закрытыми, полицейские никого не пропускают на главную площадь Уральска. zaderzhanie zhurnalistov (1) zaderzhanie zhurnalistov (2) zaderzhanie zhurnalistov (3) zaderzhanie zhurnalistov (4) zaderzhanie zhurnalistov (6) zaderzhanie zhurnalistov (7) zaderzhanie zhurnalistov (8) zaderzhanie zhurnalistov (9) zaderzhanie zhurnalistov (10) zaderzhanie zhurnalistov (11)   zaderzhanie zhurnalistov (13) zaderzhanie zhurnalistov (12) zaderzhanie zhurnalistov (14) zaderzhanie zhurnalistov (15) zaderzhanie zhurnalistov (16) zaderzhanie zhurnalistov (17) zaderzhanie zhurnalistov (18) zaderzhanie zhurnalistov (19)   zaderzhanie zhurnalistov (5) Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА