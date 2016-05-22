Общественный деятель Мухтар Тайжан был выбран руководителем правовой группы Земельной комиссии, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото с сайта azh.kz Фото с сайта azh.kz На своей странице в Facebook Мухтар Тайжан возмущается действиями полицейских. — Из разговоров с людьми выяснилось, что людей задерживали прямо на улице, на тротуарах, в то время как никаких хулиганств не было. Людей силой затаскивали в автобусы и увозили по РОВД. За что? Там были женщины, и просто прохожие. Наш народ не заслужил к себе такого отношения. Это ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ! Их милиция ОБЯЗАНА относиться к ним с уважением! На налоги этих граждан эта милиция и существует, как и все чиновники, кстати. Если люди выходят на улицы, их нужно слушать и слышать. Неужели было сложно выйти и выслушать людей вместо затаскивания их в автобусы? Это люди, ваши граждане, ваши работодатели, вы обязаны работать для них, а не против них, — написал общественный деятель на своей странице. Далее говорится о том, что на дворе 21 век и так относиться к своим гражданам нельзя. — Захотелось кому-то, отдали приказ, затащили в автобус и увезли. Мы не скот, чтобы к нам так относились. Граждане страны имеют право открыто высказывать свое мнение по всем вопросам государства. А государство обязано создавать им для этого все условия, — продолжает Мухтар Тайжан. Также общественник предложил изменить закон о митингах. По его словам, если человек не нарушает общественный порядок, он должен иметь возможность выйти и публично выразить свою позицию, так как он гражданин. Так живет весь мир, кроме отсталых стран. Кроме того, его выбрали руководителем Правовой группы Земельной комиссии. И в связи с этим Мухтар Тайжан намерен воспользоваться этой ответственностью и добиваться официальных ответов прокуратуры по каждому случаю незаконного задержания граждан алматинской полицией. — Но для этого мне нужны официальные факты нарушения правил задержания граждан, например, отсутствие протоколов. Для этого я арендовал сегодня на 3 часа самый большой зал гостиницы «Астана» на 120 человек на Байтұрсынова-Сатпаева на 18.00. Приходите, это совершенно законно. Пишите заявления, если такие случаи с вами случились вчера. Я сам там буду, буду вас слушать и отвечать на ваши вопросы, также по важнейшему земельному вопросу. Мой тел 8-777 255 2266. Если на эту встречу с людьми посчитают нужным прийти представители акимата, милиции, прокураторы, чтобы на месте разобрать вчерашние массовые задержания, наши двери будут открыты, — предложил Мухтар Тайжан.